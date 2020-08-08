歌彫茶碗 大田垣蓮月 作 (古物)

歌彫茶碗大田垣蓮月作(古物)古物なので経年劣化が見られます。茶碗の傷のように見えるものは窯傷で割れや欠けではありません。直径最長11.5最短11高さ最長7最短6.5歌歌掘り大田垣蓮月太田垣蓮月古物蓮月抹茶抹茶碗抹茶茶碗茶道茶道具骨董作家



大田垣蓮月 和歌彫内絵入茶碗 | 古美術瀬戸



太田垣蓮月 和歌彫入り茶碗



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