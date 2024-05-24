ステューシー　Tシャツ

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商品詳細
11月6日〜12月中旬迄の発送は出来ません。ご了承下さい。着丈 66cm身幅 49cm肩幅 46cm袖丈 17cm素人採寸です。多少の誤差はご了承下MadeinUSA前身頃真中辺りに赤い点シミ有り（写真7.8枚目）その他目立つシミ、キズは見つけられませんでした。写真ご参考下さい。中古品で有る為、着用のダメージ等は有ります。ご理解ご了承頂ける方、ご検討お願いします。
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