【極美品】★【ErmenegiId.Zegna】【ダブルジップ.オーガナイザー】

★此方の商品は.ブランド鞄.財布等.リペア専門店で.高級ワックスかけ.メンテナンス済です。★【極美品】：〘ErmenegiId.Zegna.エルメネジルドゼニア〙【ダブルファスナー.オーガナイザー長財布】★【シルバーロゴをセットし〘最終モデル〙オーガナイザータイプのシンプルなデザイン。パスポート.通帳等も収納出来るビッグサイズのロングウォレット開いた時.見やすく.取り出し易い抜群のオーガナイザー長財布です。】【素材】】：〘牛革.上質なレザー：サフィアーノ〙【カラー】：《グレー》サイズ：W２１cm✕H１２cm✕Ｄ４．５cm【仕様】：・金具：【シルバー】・カードポケット✕１３・ファスナー付き小銭入れ✕１・札入れ✕４・フリーポケット✕６・【携帯電話収納ポケット✕１】・〘その他のポケット✕１〙・収納式ストライプ【付属品】：《収納袋》★画像のBOTTEGAVENETA空箱に入れ梱包して発送致します。★出品商品ゼニア.エルメネジルドゼニアオーガナイザー長財布.エルメネジルドゼニア長財布.エルメネジルドゼニア小銭入れ.ボッテガヴェネタ.ボッテガヴェネタ長財布.ボッテガヴェネタオーガナイザー長財布.ボッテガヴェネタセカンドバッグ.ボッテガヴェネタビジネスバッグ.ボッテガヴェネタクラッチバッグ.ボッテガヴェネタブリーフケース.ココマイスター.ココマイスター長財布.ココマイスタービジネスバッグ.ココマイスターブリーフケース.ルイヴィトン.タイガ長財布.ルイヴィトンマルチカラー長財布..Herz.Herzブリーフケース.Herzビジネスバッグ.オーストリッチレザー.オーストリッチレザービジネスバッグ.ワイルドパイソンレザー.ワイルドパイソンレザー長財布.ワイルドパイソンレザービジネスバッグ.ダンヒル.ダンヒルオーガナイザー長財布.ダンヒルビジネスバッグ.ダンヒルブリーフケース.セラピアン.セラピアンオーガナイザー長財布セラピアン長財布.セラピアンショルダーバッグ.チマブエ.チマブエオーガナイザー長財布グラマス.グラマスオーガナイザー長財布ペッレモルビダ.ペッレモルビダクラッチバッグカステルバジャックビジネ.BURBERRY.BURBERRYセカンドバッグ.栃木レザー栃木レザーラウンド長財布フランス製カーフレザー.フランス製カーフレ…