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2019鈴鹿8耐ヤマハワークスYAMAHA直筆サイン入りCAPテック21カラー
商品番号 E22544856603
商品名

2019鈴鹿8耐ヤマハワークスYAMAHA直筆サイン入りCAPテック21カラー
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 24,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年に鈴鹿サーキットにて開催された第42回大会　ヤマハファクトリーがテック21カラーで走った大会です惜しくも2位になりましたがその時のライダー３人【中須賀克行】【アレック・スロウズ】【マイケル・ファン・デル・マーク】の直筆サインが書かれています現在YAMAHAを離れてしまい再来日は難しくなっていますのでこの機会に如何ですか？一定期間売れなかったとりけします…多分カラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/calling715150.html
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2019鈴鹿8耐ヤマハワークスYAMAHA直筆サイン入りCAPテック21カラー
2019鈴鹿8耐ヤマハワークスYAMAHA直筆サイン入りCAPテック21カラー 高 ...
2019鈴鹿8耐ヤマハワークスYAMAHA直筆サイン入りCAPテック21カラー
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