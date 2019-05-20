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商品詳細
2019年に鈴鹿サーキットにて開催された第42回大会 ヤマハファクトリーがテック21カラーで走った大会です惜しくも2位になりましたがその時のライダー３人【中須賀克行】【アレック・スロウズ】【マイケル・ファン・デル・マーク】の直筆サインが書かれています現在YAMAHAを離れてしまい再来日は難しくなっていますのでこの機会に如何ですか？一定期間売れなかったとりけします…多分カラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/calling715150.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect529470.html
http://narcologia.ru/goods/message992027.html
2019鈴鹿8耐ヤマハワークスYAMAHA直筆サイン入りCAPテック21カラー 高 ...
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2019鈴鹿8耐ヤマハワークスYAMAHA直筆サイン入りCAPテック21カラー 高 ...
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