☆新品☆希少☆MINEDENIM かすれボーダー半袖Ｔシャツ

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柄・デザイン···ボーダー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋型番 2306-6001-07-L2HazyBorderUnevenLooseT-SHWPTL定価 15400円ブランド MINEDENIM☆寸法肩幅 60着丈 65身幅 59素人採寸の為参考程度でお願いします！新品未使用 タグありです。木村拓也さん(キムタク)着用ブランドのＴシャツです。完売品です。値下げ交渉はご容赦ください。未使用タグありですが素人保管の為あまりにも神経質な方はご容赦いただきますようよろしくお願い致します。NK.NRでお願い致します。途中キャンセル等もご容赦いただきます。他にも購入していただける方はコメント下さい！少しですが割引致しますのでよろしくお願いします！他のフリマアプリにも掲載していますので売り切れの場合ご理解の程よろしくお願いします。#ボーダー#マインデニム#木村拓哉さん着用ブランド#オシャレ#半袖#MINEDENIM