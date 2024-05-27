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商品詳細
素材...コットンキャップのフロントの”Dsquared２”のワッペンを縫いつけています。がベースカラー紺です。サイズはフリーサイズですので男女兼用で使えます。素材コットン100%キャップの裏には型崩れ防止に芯を張っています。よろしくお願い致します。
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