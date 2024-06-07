極美品 正規12AW SUPREME ボックスロゴ キャップ 715N▲

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SUPREMEシュプリームLeatherVisorNewEraBOXLogoCapレザーバイザーボックスロゴキャップ黒71/4です。シーズン：2012AWカラー：ブラック購入先：SUPREMEUSオンラインサイズ：7.1/4=57.7cmSupremeLeatherVisorNewEraBoxLogoCapです。NewEra社製のBoxLogoのツバがレザーのタイプです。偽物が出回っておりますが、こちらは正規品です。偽物はフロントBoxLogoの刺繍rが右上に長いです。また素材表記は85%Wool,15%Leatherなので、100%Wool(Cotton)表記は偽物です。とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。状態はほとんど使用感のない美ユーズド品でとても綺麗です。特に目立つようなキズ、汚れ等ありません。当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。トラブルを避けるため、神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントをお願い致します。・お値下げ不可の商品への回答は致しませんので予めご了承下さい。素材...コットンカラー...ブラック形...ベースボール