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タケオキクチ　ロイヤルチェックリバーカシミヤミニマフラー
商品番号 E70811441400
商品名

タケオキクチ　ロイヤルチェックリバーカシミヤミニマフラー
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。タケオキクチのマフラーで、カシミヤ100%です。貰い物ですが、新品、未使用で箱入りです。使用することがないため出品します。なお、当方喫煙者ではありませんのでタバコのニオイはございません。参考価格　11,000円カラー···ブラウン柄・デザイン···チェック素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/response217042.html
http://narcologia.ru/goods/assessor938503.html
http://narcologia.ru/goods/cotton830161.html
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