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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。タケオキクチのマフラーで、カシミヤ100%です。貰い物ですが、新品、未使用で箱入りです。使用することがないため出品します。なお、当方喫煙者ではありませんのでタバコのニオイはございません。参考価格 11,000円カラー···ブラウン柄・デザイン···チェック素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/response217042.html
http://narcologia.ru/goods/assessor938503.html
http://narcologia.ru/goods/cotton830161.html
タケオキクチ ロイヤルチェックリバーカシミヤミニマフラー - www ...
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