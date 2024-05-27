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Vivienne Westwood/ヴィヴィアン マフラー
商品番号 H69842168378
商品名

Vivienne Westwood/ヴィヴィアン マフラー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

数時間のみ使用し、綺麗に保管しておりましたが神経質な方はご遠慮下さい。傷、汚れありません。カラーグレー、オレンジ色んなお洋服に合わせやすく温かいストールで使いやすいです。秋冬にオススメです。
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