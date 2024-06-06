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ヒステリックグラマー ブルゾン
商品番号 J85362727824
商品名

ヒステリックグラマー ブルゾン
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYSTERICGLAMOURのブルゾンです。2年程前に購入しましたが2回着用し外出したのみでほぼ新品同様です。今回残念ですが断捨離のため出品することにしました。サイズ…M：着丈64cm身幅54cmカラー…濃いめのネイビー白いボーダー部分も汚れなく綺麗です！
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