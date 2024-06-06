イルビゾンテ　ロングウォレット　長財布

【商品情報】※HPより品番:54_1_5452404240素材:皮革部分：牛革原産国:イタリアカラー:ブラックサイズ:F実寸:F：タテ9ヨコ18.5マチ1定価:40,700円イルビゾンテが好きで新宿の店舗で購入し、4年ほど愛用していました。財布をコンパクトな小さい物に替えるため、出品いたします。質感の良い本革で、かっこいいです。ブラックなので、汚れ等目立たなく、長くお使いいただけるかと思います。革製品、中古品であることをご理解いただき、ご購入ください。箱、札はつきません。写真にある袋と一緒に梱包します。NC・NRでお願いいたします。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革イルビゾンテILBISONTE財布長財布ロングウォレットウォレット



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