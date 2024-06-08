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【未開封】V STARスペシャルセット　2セット
商品番号 S18286570516
商品名

【未開封】V STARスペシャルセット　2セット
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,354 円
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商品詳細

ポケカロストアビスVSTARギラティナポケカソード\u0026シールドVSTARスペシャルセットロストアビススペシャルセット○セット内容（以下は1箱の中身）　VSTARプロモカードパック　1パック　拡張パック　ロストアビス　8パック　VSTARマーカー　一個○V\u0026VSTARプロモカードパックには、3種類のカードセットのうち、いずれか1種類がランダムで入っています。　①ロトムV1枚、ロトムVSTAR1枚　②ザシアンV1枚、ザシアンVSTAR1枚　③ザマゼンタV1枚、ザマゼンタVSTAR1枚完全未開封で目立つ痛みもないと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/secretarial431816.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney856549.html
http://narcologia.ru/goods/tenet3863.html
【未開封】V STARスペシャルセット　2セット
ポケモンカードゲーム ソード&シールド VSTARスペシャルセット 4521329365503
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VSTARスペシャルセット | ポケモンカードゲーム公式ホームページ
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