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ニューバランス New Balance M1400JWT 25cm　白 ホワイト
商品番号 Q52643591032
商品名

ニューバランス New Balance M1400JWT 25cm　白 ホワイト
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何回か履いております状態は画像で確認お願いしますご質問などはお気軽にコメントください！新品購入したものです靴箱にあり、もう白ははかないので出品いたします！ニューバランスのm1400でございます
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