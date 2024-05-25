ルイヴィトン ダミエ ポルトクレ・ドラゴンヌ キーリング キーホルダー

LOUISVUITTONルイヴィトンダミエポルトクレ・ドラゴンヌキーリングキーホルダーM64182真贋鑑定済みの古物専門オークション(エコリング)で購入した商品です。■状態：汚れ(小)、スレ傷(小)■サイズ(約)：全長13cm/幅2cm/リング外径3.8cm※若干の誤差はご容赦ください。■シリアル：CX1118■カラー：グレー系■付属品：箱(目立ったダメージなし)■商品ランク：中古AB■備考：ダメージや使用感が少なく比較的美品です。※中古品となりますので細かい部分が気になる方はご購入をお控え下さい。⚠️値下げ交渉不可★基本的に平日発送です。★メルカリ便は、らくらく⇔ゆうゆうに変更の可能性あり。★コメント/ご購入前にプロフィールをご覧ください。S237220700520



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