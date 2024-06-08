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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。NewBalanceM5740RSA57/40ローカットスニーカー定価15,400円※少しダメージありますが、箱有です。淡いマルチカラーで可愛い印象のアイテムです。使用は4-5回ほどなので状態は良いと思いますが、画像6枚目の履き口部分、ヒールタブに少しジーンズのインディゴが付着し色が濁っています。（洗えば落ちるかもしれません。）その他はアウトソールに履きジワがあります。詳細は画像にてご確認ください。何か気になる箇所がございましたらコメントをお願いします。このアイテムの29cmはあまりないと思います。探していた方いかかでしょうか。※こちらの商品はお値下げできません。※即日発送を心がけております。発送不可の日をプロフィールに記載しているのでご確認ください。#9060#990#991#992#993#996#550#574#1500#1700
http://narcologia.ru/goods/Persia731388.html
http://narcologia.ru/goods/composite427154.html
http://narcologia.ru/goods/capitation559708.html
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
http://narcologia.ru/goods/Persia731388.html
http://narcologia.ru/goods/composite427154.html
http://narcologia.ru/goods/capitation559708.html
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance
ニューバランス M5740 29cm マルチカラー 箱有 New Balance