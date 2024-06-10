美品!ジャスティンデイビス SRJ304 ロックンロールリング　廃盤

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JustinDaivis等アクセサリーを中心に多数出品中です！他でも出品している為、こちら以外で落札されれば予告なしに出品を取りやめますのでご了承下さい。【商品情報】◆品番 SRJ304ロックンロールリング◆サイズ 11号◆素材 Silver925/エポキシ樹脂◆付属品 本体/ギャランティーカード◆状態 AランクN：新品.未使用品S：数回使用もしくは新品仕上げ済みの極美品A：使用感が少なくコンディション良好な美品B：使用感がある比較的良好なお品物C：全体的に使用感ありD：傷や汚れが多く見受けられる難あり品J：ジャンク品商品の状態はあくまで個人的主観になりますので詳細は写真で判断して下さい出品物は全て確実正規品です万が一商品に不備などがありましたら受け取り通知前にご連絡下さい他にもジャスティンデイビスのアクセサリーを多数出品中です下記ハッシュタグより他の出品物も是非ご覧ください。#LInk88指輪#Link88JustinDaivis