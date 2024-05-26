K18クロスペンダント

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商品詳細
K18クロスペンダント新品50gの喜平入ります。重さ3.75gK18刻印入りで安心の本物です!こんなサイズはあまりないです。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#アユミSHOP色々有ります。見
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