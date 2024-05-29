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レイアダカイ　RAY ADAKAI チェーン　バングル　シルバー
商品番号 K87171096184
商品名

レイアダカイ　RAY ADAKAI チェーン　バングル　シルバー
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイアダカイ　RAYADAKAIチェーン　バングル　シルバー商品の説明3年程前にパインリッジで購入しました。使用傷、素材特有の黒ずみあります#RAYADAKAI#rayadakai#チェーンブレスレット#ナバホ族#ナバホ
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