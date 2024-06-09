ニューエラ ロサンゼルス　ドジャース　LA 73/8 デニム

カラー···デニム59FIFTY73/8ロサンゼルス ドジャース LA着用品になります。デニム色です。サイズが合わない為、出品いたします。汚れもなく、全体的に綺麗な商品ですが、中古品の為、ご理解のある方のみご購入を宜しくお願い致します。



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ニューエラ 13059415 スプラッシュプリント ロサンゼルス・ドジャース デニム グレーアンダーバイザー 59FIFTY メンズ キャップ 帽子 アウトド



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