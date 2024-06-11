タディ\u0026キング　フェザーネックレス　シルバー、k18

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Tady\u0026kingのカスタムネックレスです。レジスト原宿でカスタムして作った品になります。セット内容は下記の通りです。•爪SVフェザーGPロングホーンLサイズ 右向き\u0026左向き 64mm×15mm各44,000円•ハートK18フェザーLサイズ 右向き 64mm×15mm82,500円•SVフェザー剣先K18Lサイズ 左向き 64mm×15mm93,500円•イーグルフックSV2.8cm×1.2cm16,500円•レギュラーホイールSV(ジルコニア入り)直径1.8cm11,000円あとは中央のフェザー後部にカスタムパーツなどもつけていますので写真でご覧ください。チェーン(60cm)のみ、タディ\u0026キングのものではありませんのでご了承ください。すり替え防止のため、返品や交換は一切お断りします。写真追加や質問がある方は必ず購入前にご質問ください。