タディ\u0026キング　フェザーネックレス　シルバー、k18

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
Tady\u0026kingのカスタムネックレスです。レジスト原宿でカスタムして作った品になります。セット内容は下記の通りです。•爪SVフェザーGPロングホーンLサイズ 右向き\u0026左向き 64mm×15mm各44,000円•ハートK18フェザーLサイズ 右向き 64mm×15mm82,500円•SVフェザー剣先K18Lサイズ 左向き 64mm×15mm93,500円•イーグルフックSV2.8cm×1.2cm16,500円•レギュラーホイールSV(ジルコニア入り)直径1.8cm11,000円あとは中央のフェザー後部にカスタムパーツなどもつけていますので写真でご覧ください。チェーン(60cm)のみ、タディ\u0026キングのものではありませんのでご了承ください。すり替え防止のため、返品や交換は一切お断りします。写真追加や質問がある方は必ず購入前にご質問ください。
http://narcologia.ru/goods/recommended706290.html
http://narcologia.ru/goods/tenet368663.html
http://narcologia.ru/goods/composite499654.html
タディアンドキング TADY&KINGハートK18フェザー SSサイズ Necklace ...
TADY & KING タディアンドキング ハートK18フェザー 特大 右向き ...
タディアンドキング TADY&KINGホイールフェザーK18 Mサイズ ALL ITEM ...
Amazon | ホイールフェザーK18 Mサイズ tkgh-075k18 tady&king タディ ...
タディ&キング TADY&KING 特大 LL 先金 左向き フェザー ホイール ...
タディアンドキング フェザー ネックレス セット SV925 K18 ハート ...
タディアンドキング TADY&KING爪K18フェザー Mサイズ ALL ITEM ...
Amazon | [TADY&KING] カスタムA-188 tkorc-188 タディアンドキング ...
タディ&キング TADY&KING 特大 LL 先金 左向き フェザー ホイール ...
Amazon | [TADY&KING] カスタムA-188 tkorc-188 タディアンドキング ...
タディアンドキング フェザー ネックレス セット SV925 K18 ハート ...
2022最新作】 タディアンドキング KING & TADY 特大 シルバーxゴールド ...
メール便無料】 TADY&KING タディアンドキング 剣先K18フェザーSサイズ ...
http://narcologia.ru/goods/recommended706290.html
http://narcologia.ru/goods/tenet368663.html
http://narcologia.ru/goods/composite499654.html
タディアンドキング TADY&KINGハートK18フェザー SSサイズ Necklace ...
TADY & KING タディアンドキング ハートK18フェザー 特大 右向き ...
タディアンドキング TADY&KINGホイールフェザーK18 Mサイズ ALL ITEM ...
Amazon | ホイールフェザーK18 Mサイズ tkgh-075k18 tady&king タディ ...
タディ&キング TADY&KING 特大 LL 先金 左向き フェザー ホイール ...
タディアンドキング フェザー ネックレス セット SV925 K18 ハート ...
タディアンドキング TADY&KING爪K18フェザー Mサイズ ALL ITEM ...
Amazon | [TADY&KING] カスタムA-188 tkorc-188 タディアンドキング ...
タディ&キング TADY&KING 特大 LL 先金 左向き フェザー ホイール ...
Amazon | [TADY&KING] カスタムA-188 tkorc-188 タディアンドキング ...
タディアンドキング フェザー ネックレス セット SV925 K18 ハート ...
2022最新作】 タディアンドキング KING & TADY 特大 シルバーxゴールド ...
メール便無料】 TADY&KING タディアンドキング 剣先K18フェザーSサイズ ...