freitag f50 e.t. フライターグ　ウォレットスモール

カラー···ホワイトフライターグ ウォレットスモールです。15年くらい前のものなので、裏面のバーコードはありません。それほど使用せず保管していました。f50e.t.と記載しましたが、その当時からこの名前があったか把握できておりませんが、現在販売中のモデルに当てはめさせて頂きました。フライターグ特有の使用感は、そもそもありますので、ご理解のある方のみご検討をお願い致します。



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