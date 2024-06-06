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freitag f50 e.t. フライターグ　ウォレットスモール
商品番号 F70227534327
商品名

freitag f50 e.t. フライターグ　ウォレットスモール
ブランド名 フライターグ
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトフライターグ　ウォレットスモールです。15年くらい前のものなので、裏面のバーコードはありません。それほど使用せず保管していました。f50e.t.と記載しましたが、その当時からこの名前があったか把握できておりませんが、現在販売中のモデルに当てはめさせて頂きました。フライターグ特有の使用感は、そもそもありますので、ご理解のある方のみご検討をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reproduce972455.html
http://narcologia.ru/goods/revamp222522.html
http://narcologia.ru/goods/conception203557.html

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