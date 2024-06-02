未使用級✨現行モデル　RFID搭載　BOTTEGA　カードケース　カセット　黒

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この度はご覧頂きありがとうございます！値下げ交渉もお受けいたしますので、お気軽にコメントくださいませ！お取り置き不可、即決優先となります。交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方が優先となりますので予めご了承くださいませ＾＾○ブランド名BOTTEGAVENETA○アイテムカセットクレジットカードケースイントレチャートレザーのカードケース定価¥46,200○サイズ縦:約7.6cm横:約11.5cm○付属品保存袋取扱い説明書は未開封の状態です。○状態特に目立ったダメージ等もなく、全体的に非常にコンディションの良いお品物です。RFIDICチップ反応あり(画像10枚目参照)○カラー本体・金具ブラック（BLACK/黒）○素材ラムスキン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品その他ネット購入の不用品などまだまだお使いいただける綺麗なお品ですが、USED品、自宅保管となりますこと予めご了承ください。状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡ください。ご購入前にプロフィールをご確認くださいませ。BOTTEGAVENETA ボッテガヴェネタ ボッテガベネタ マキシイントレロゴ 型押しロゴ モノグラム フラグメント ミニ財布 wallet コンパクトウォレット カード入れ カードケース レザー 本革 メンズ レディース ユニセックスカード収納可