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NEW ERA LP 59FIFTY MLB ニューヨーク・メッツ キャップ
商品番号 G46969779888
商品名

NEW ERA LP 59FIFTY MLB ニューヨーク・メッツ キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラのニューヨークメッツLP59FITY73/8の一品です。昨年新品で購入いたしました！髪を伸ばしていたのでサイズが合わずあまり出番がなく、商品頻度も5回程度のため状態が良いです！
http://narcologia.ru/goods/flight482028.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle942866.html
http://narcologia.ru/goods/procurement893633.html
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