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ブラッディマリー Order オーダー リング
商品番号 S14128622896
商品名

ブラッディマリー Order オーダー リング
ブランド名 ブラッディマリー
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー925サイズ…8幅：4.5mm×厚み：2.5mmBloodyMary2011X`mas“Evolve”は、コレクション“Revival”とその他のコレクションを“繋ぐ”アイテムとなります。命は繰り返される。どんなに地が荒れ果て、生命が根絶したかのように思われても、大地にはまた必ず新しい生命が産声を上げる。この世界の優しいしくみを【秩序】と名づけ、表現した作品です。
http://narcologia.ru/goods/injure516667.html
http://narcologia.ru/goods/passionate985513.html
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