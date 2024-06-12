ブラッディマリー Order オーダー リング

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商品詳細
材質···シルバー925サイズ…8幅：4.5mm×厚み：2.5mmBloodyMary2011X`mas“Evolve”は、コレクション“Revival”とその他のコレクションを“繋ぐ”アイテムとなります。命は繰り返される。どんなに地が荒れ果て、生命が根絶したかのように思われても、大地にはまた必ず新しい生命が産声を上げる。この世界の優しいしくみを【秩序】と名づけ、表現した作品です。
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