希少！NIKE AIR FORCE1 LOW MEXICO27.5cm

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
NIKEAIRFORCE1LOWMEXICO27.5cmです。いつのだったか忘れましたが、ワールドカップ開催時のメキシコ代表カラーです。このAIRFORCEを履いていると、やたらと外国人の方からNICESHOES!と声を掛けられたので、自分の中ではとても印象深い靴です。普通AIRFORCEとは素材が違い、全般にエナメルが使用されているモデルです。あまり履いていないので個人的には非常に綺麗な状態かと思いますが、しばらく保管していた物なのでソールなど劣化はあるかもしれませんので、その点ご理解下さい。6枚目の画像のMEXICOの文字の横付近に擦れあります。状態は画像にてご判断ください。ソールは外側が減っているかと思います。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#ワールドカップ限定#メキシコ
http://narcologia.ru/goods/moped963268.html
http://narcologia.ru/goods/plaque352007.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly698584.html
http://narcologia.ru/goods/moped963268.html
http://narcologia.ru/goods/plaque352007.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly698584.html
NIKE - 希少！NIKE AIR FORCE1 LOW MEXICO27.5cmの通販 by Noori's ...
NIKE - NIKE AIR FORCE 1 Low 希少 レアの通販 by 全品即購入可能ra's ...
NIKE - NIKE AIR FORCE 1 Low 希少 レアの通販 by 全品即購入可能ra's ...
NIKE - NIKE AIR FORCE 1 Low 希少 レアの通販 by 全品即購入可能ra's ...
NIKE AIR FORCE 1 LOW IRIDESCENT
NIKE - NIKE AIR FORCE 1 Low 希少 レアの通販 by 全品即購入可能ra's ...
Nike WMNS Air Force 1 Low 07 Essential
AIR FORCE 1 LOW RETROの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com
Nike WMNS Air Force 1 Low '07 Next Nature
NIKE 「AIR FORCE 1」ローカットスニーカー
新品】希少 90s デッド 94年製 NIKE AIR FORCE 1 HIGH CANVAS エア ...
ナイキ エアフォース1 レトロ (メンズスニーカー) 価格比較 - 価格.com
NIKE - 希少！NIKE AIR FORCE1 LOW MEXICO27.5cmの通販 by Noori's ...