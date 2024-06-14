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希少！NIKE AIR FORCE1 LOW MEXICO27.5cm
商品番号 P85780858926
商品名

希少！NIKE AIR FORCE1 LOW MEXICO27.5cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEAIRFORCE1LOWMEXICO27.5cmです。いつのだったか忘れましたが、ワールドカップ開催時のメキシコ代表カラーです。このAIRFORCEを履いていると、やたらと外国人の方からNICESHOES!と声を掛けられたので、自分の中ではとても印象深い靴です。普通AIRFORCEとは素材が違い、全般にエナメルが使用されているモデルです。あまり履いていないので個人的には非常に綺麗な状態かと思いますが、しばらく保管していた物なのでソールなど劣化はあるかもしれませんので、その点ご理解下さい。6枚目の画像のMEXICOの文字の横付近に擦れあります。状態は画像にてご判断ください。ソールは外側が減っているかと思います。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#ワールドカップ限定#メキシコ
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