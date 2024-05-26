ハワイ HDM Hi SHAKA/シャカ スナップバック/キャップ

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ご覧いただきありがとうございます。最後まで気持ちの良い取引ができるよう心掛けております。注意事項を読んでいただきご理解いただけた方のみ購入をお願いいたします。ご購入＝ご理解頂けたとみなします。【商品説明】新品未使用／ハワイHDMHiSHAKA/シャカスナップバック/キャップ／ハワイからの直輸入品【サイズ】フリーサイズです。スナップバックなのでサイズ調整可能です。【発送方法】ゆうゆうメルカリ便にて郵送、郵便受けに届きます。詳細は郵便局のホームページをご覧ください。追跡はつきますが保証はついておりません。発送後の破損、紛失等に関して一切責任を負いかねますのでご了承下さい。発送後の盗難等ご心配な方は別料金にて対応させていただきますので購入後に一度ご連絡をお願いします。発送は火・水・木・金曜日に行います。複数同時購入も大歓迎です。購入前にご連絡ください。【注意事項】撮影・お使いのモニターにより実際の色と異なって見える場合がございます。全て検品は行っておりますが海外製のため多少のほつれ、傷等がある場合がございます。購入、入金確認のご連絡は致しません。入金確認次第発送させていただきます。商品管理については最善を尽くしております。ノークレームノーリターンでお願いします。他でも販売しておりますので万が一在庫がなくなってしまった場合はご連絡いたします。心配な方は購入前にご連絡をお願いします。取引終了後は評価にて受け取り確認をお願いしております。短い取引期間ではありますが誠意を持って対応させて頂きます。何か質問がございましたらお申しつけください。