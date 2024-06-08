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フェンディー　ブレスレット
商品番号 U67721760709
商品名

フェンディー　ブレスレット
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 16,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックアクセサリー材質···本革フェンディーのブレスレットです。モンスターのリバーシブルになります。サイズはSです。日々使用していたので、少し汚れや革に跡が付いています。質問ありましたらコメントお願いします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual772546.html
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate213648.html
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