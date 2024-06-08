フェンディー　ブレスレット

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商品詳細
カラー···ブラックアクセサリー材質···本革フェンディーのブレスレットです。モンスターのリバーシブルになります。サイズはSです。日々使用していたので、少し汚れや革に跡が付いています。質問ありましたらコメントお願いします。
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