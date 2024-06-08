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念珠　十二支　干支
商品番号 S37142912200
商品名

念珠　十二支　干支
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 26,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

念珠　十二支　干支念珠です、かなり珍しい十二支の彫刻が彫ってあります買った時もかなりいいお値段しました魔除けとして壁にかけていました一点物です念珠の彫刻も職人が少ないです欲しい方どうぞ木製です、なんの木かは忘れましたが丈夫です
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