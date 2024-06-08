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商品詳細
念珠 十二支 干支念珠です、かなり珍しい十二支の彫刻が彫ってあります買った時もかなりいいお値段しました魔除けとして壁にかけていました一点物です念珠の彫刻も職人が少ないです欲しい方どうぞ木製です、なんの木かは忘れましたが丈夫です
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