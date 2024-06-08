ルイヴィトン　長財布　アンプラント　モノグラム　レザー　黒

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商品詳細
こちらルイヴィトンの長財布「アンプラント モノグラムレザー黒」になります。サイズW19.5 H10 D2.5仕様ファスナー式開閉外側:内側:小銭入れ×1、お札入れ×2、カード入れ×12、オープンポケット×4カラー···ブラック新品の状態で頂き、数回使用したのみなので全体的な状態は綺麗です。ご不明点御座いましたらお気軽にコメント下さいませ。何卒ご検討宜しくお願い致します。#ルイヴィトン#モノグラム#アンプラント#ジッピーウォレット#ノワール#ブラック#黒#長財布
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