90s Scarface Tシャツ

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商品詳細
おそらく90sのスカーフェイスのTシャツです。バングラデシュ製です。あまり見ないプリントでサイズもよくちょうど着やすい程度のフェード感もあります。目立つダメージは見当たりませんが古着ですのでやや傷や汚れありで設定しております。カラー···ブラック袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/providence490894.html
http://narcologia.ru/goods/smear619504.html
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