テンダーロイン　キャップ

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商品詳細
カラーはネイビーです。数年前に購入し、試着程度で被る機会なかったので、出品します。素人ですので、汚れとか見落としてあるかもしれません。ご理解ください。コンパクトにして発送しますのでご了承ください。
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