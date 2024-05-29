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JULIUSユリウスフックベルトガスマスクカーゴパンツFACETASM
商品番号 R841038758
商品名

JULIUSユリウスフックベルトガスマスクカーゴパンツFACETASM
ブランド名 ジョンローレンスサリバン
特別価格 税込 2,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JULIUSのフックベルトになります。ベルトとしての使用自体には問題がないと思われますが、ベルトの接着部分が弱くて、複数箇所剥がれてきております。画像で確認お願いいたします。画像では、枚数の関係上、一部の箇所のみお見せしております。落札後、ご自身で接着剤で修復をして頂ければ、何の問題もないかと思います。
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