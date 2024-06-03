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ラルローレン ロゴプレート レザーベルト メンズ ヴィンテージ
商品番号 L79039523183
商品名

ラルローレン ロゴプレート レザーベルト メンズ ヴィンテージ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名:RalphLauren商品名:　バックル　レザーベルト　Vacchettaポニー　牛革色柄:ブラック　黒サイズ:34インチ　　　全長106cm　幅3.7cm　　　ベルトのピン先から最短の穴　86cm　　　最長の穴　96cm素人採寸です2019年頃購入し、5回ほど使用して室内保管していた品です。プレートも頑丈、ベルトも太く丈夫で破損や不具合ありません。全体的に状態良いですが小傷や小皺、多少の使用感はございます。※値下げ交渉はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/financier494160.html
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