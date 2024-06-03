ラルローレン ロゴプレート レザーベルト メンズ ヴィンテージ

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ブランド名:RalphLauren商品名: バックル レザーベルト Vacchettaポニー 牛革色柄:ブラック 黒サイズ:34インチ 全長106cm 幅3.7cm ベルトのピン先から最短の穴 86cm 最長の穴 96cm素人採寸です2019年頃購入し、5回ほど使用して室内保管していた品です。プレートも頑丈、ベルトも太く丈夫で破損や不具合ありません。全体的に状態良いですが小傷や小皺、多少の使用感はございます。※値下げ交渉はご遠慮下さい。