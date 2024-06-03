NIKE エアマックス トライアックス96 27㎝

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商品詳細
NIKEAIRMAXTRIAX96WHITEREDBLACKナイキエアマックストライアックス96\"ホワイトレッドブラック\"サイズ 27㎝（US9）snsオンラインで購入（2019年12月発売）着用回数少ないので美品です。よろしくお願いします。※同時出品中のトライアックス（バーシティロイヤル）と2足購入の場合はセット割引いたします！まずはコメントください！モデル/シリーズ...AIRMAXメインカラー...ホワイト、ブラック、レッドモデル/商品名...AIRMAXその他
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