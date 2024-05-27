ほぼデッド【90s】米国製 MICKEY MMロゴ　スウェードキャップ

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【商品名】【90s】DISNEYMICKEYMMロゴ スウェードキャップ【生産国】USA【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約63cmツバ長:約7cm高さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿カルバンクラインのデザインをサンプリングしたようなディズニーのミッキーキャップ。グラッドナイトのステューシーのストックロゴ、ジャネットジャクソンのロゴをサンプリングしたデザイン等多くリリースされてましたが、こちらはレアなお品かと思います。こちらはスウェードのツバに生地のツートンカラー。フロントに大きく”MM\"、”MickeyMouseと刺繍されてます。ヴィンテージ古着がお好きな方でしたら刺さるアイテムかと思います。＿COLOR＿＿＿ブラウン・ネイビー＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中