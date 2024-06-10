NAKAGOSHI MILANO ダブルジップ 長財布 大 ブルーバイオレット

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商品詳細
イタリア・ミラノ発祥ブランド常識を突き抜けた最新ファッションを最高の素材で実現する「NAKAGOSHIMILANO/ナカゴシミラノ」素材：本革カラー：ブルーバイオレット(青色と紫の間くらいの鮮やかなカラー)タイプ：ジップウォレット長財布店頭価格：88,000円ダブルジップなので収納力が高いです。未使用品ですが保管時についたと思われる小さなスレがございます。※画像をご確認ください。大阪阪急メンズ館でも出店がありました。保存袋・保存箱をお付けします。カラー...ブルー財布形...長財布素材...本革
http://narcologia.ru/goods/ambassador192506.html
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