レイダース　47 カーハート　アジャスターキャップ　茶　難有り

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商品詳細
raiders47brandcarharttadjustercapbrownトリプルネームコラボキャップ当方頭囲60.6cmで良い感じに被れます。前後2〜3cmは大丈夫かと思います。あくまで個人的見解なので参考程度に。画像の通り表側のツバの根元、先付近に黒い汚れ。頭頂部から後ろにかけてシミ有り。カーハートの物らしく地厚で丈夫そうな生地でまだまだ被っていただけるかと思います。神経質な方はお控え下さい。ゆうパケットプラスで発送予定です。専用箱で厚さ7cmまでとなっておりますので少し潰す形になります。型崩れを気にされる様でしたら追加料金を頂きますが宅配便で送らせて頂きますので、ご購入前にコメントお願い致します。newyorknetshonetsChicagobullsnbanfladidasyeezysuperstarstansmithreebokpumaasicsnewbalanceeraauthentichalfcabsupremestussydickiesxlargevansneweranorthfaceColumbiatimberlandvolcomRalphLaurenPaulSmithdieselTommyHILFIGERairforce1LeBronjordan
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