美品　ルイヴィトン　タイガ　折り財布　長財布　コインケース

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大人気のルイヴィトンの財布です・目立ったダメージなく綺麗です。・ファスナー、ボタン良好です。・ベタつきなどはないです！・角スレもほとんどないです。ブランドルイ・ヴィトン商品タイガ 財布 コインケース長財布 カードケースメンズ財布レディース財布購入場所リサイクルショップシリアルありデザインダミエ素材合皮付属品なしサイズ:縦10cm横18.5cm厚み1cm若干の誤差はご了承ください発送・なるべく早めの対応をここがけております。・お急ぎの方は申し付け下さい。即日・1日で対応行います。備考・不足な画像などありましたら追加します。遠慮なくコメント下さい最後まで見て頂きありがとうございました918a123aa