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【極美品】ポールスミス　ネクタイ　シルク100% マルチドット　現行ボックスタグ
商品番号 N16571695269
商品名

【極美品】ポールスミス　ネクタイ　シルク100% マルチドット　現行ボックスタグ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,436 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜　　❇スタート価格：6,980円❇〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜《お値引き一覧》・2,980円〜　　100円引き・5,980円〜　　300円引き・7,980円〜　　500円引き・10,000円〜　　要相談コメントにて「購入希望」と書いて頂いた方限定で、上記のお値引きを致します^^毎日100円以上値下げをしております☆スタート価格より3,000円以上値下げしたお品は、予告なくスタート価格に戻す事もありますのでご了承下さい(´・ω・`)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜■ブランド■ポールスミス■生地■シルク100%■サイズ（実寸）■剣先幅:約8cm全長:約146cm■カラー■画像参照■状態■非常にコンディションの良いお品です^^目立つ汚れやダメージ等は見受けられず、まだまだお使いいただけます♪ーーーー≪インフォメーション≫ーーーー★購入先は大手リユースブランドショップ（AACD加盟店）で鑑定済みの正規品です♪　私自身も古物取り扱い許可証を取得済みです　のでご安心してお求め下さい(˃̵ᴗ˂̵)★他のプラットフォームでも出品してますので　予告なく削除する時もあります。　予めご了承ください。★梱包は、お品物に応じた最適な方法で　行います(^-^)　梱包に関しては購入者様からたくさんの　高評価を頂いております♪　ありがとうございます(〃ω〃)★発送は迅速丁寧に行います！　(最速発送記録25分！)☆出回りの少ないお品です(^-^)v　１点物ですので、この機会にぜひご検討の　ほど宜しくお願い致しますm(__)mーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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