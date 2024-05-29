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UMBRO × BEAUTY\u0026YOUTH ゲームシャツ
商品番号 D72038530681
商品名

UMBRO × BEAUTY\u0026YOUTH ゲームシャツ
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ホワイトあいみょんのMVで話題のゲームシャツです。購入してから数回着用しておりますが、10回未満の着用回数かと思います。来年の夏もう着なさそうなので出品します。サイズLサイズです。#ゲームシャツ#アンブロ#umbro#beautyandyouth#あいみょん
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