UMBRO × BEAUTY\u0026YOUTH ゲームシャツ

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柄・デザイン···無地カラー···ホワイトあいみょんのMVで話題のゲームシャツです。購入してから数回着用しておりますが、10回未満の着用回数かと思います。来年の夏もう着なさそうなので出品します。サイズLサイズです。#ゲームシャツ#アンブロ#umbro#beautyandyouth#あいみょん