NEW ERA 海外カスタム ロサンゼルス・ドジャース 7 1/2 緑

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商品詳細
【チーム】LosAngelesDodgersロサンゼルス・ドジャース【サイドパッチ】60周年記念【サイズ】71/2（59.6cm）【カラー】クラウン：濃いグリーンバイザー：濃いブラウンアンダーバイザー：グレー【説明】手元にございますので即日発送いたします。他にもニューエラのキャップを出品しております。同時購入で値引きも対応いたします。ニューエラ別注カスタムロサンゼルス・ドジャース#ジャングルジム出品一覧チーム別_ドジャース#ジャングルジム出品一覧サイズ別_712
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