ヒューマンメイド×アディダス　HUMANMADE×ADIDAS スタンスミス

ご覧いただきありがとうございます！大切にしていたのですが、着用機会が少ないため、状態がいいうちに出品することにしました。ヒューマンメイドとアディダスがコラボした、スタンスミスです！使用感はありますが、まだまだ着用できるとてもいい状態だと思います。ご検討、よろしくお願いいたします！■サイズ28.5cm■その他付属品現品以外はありません。配送時は丁寧に梱包した上で発送させていただきます。恐れ入りますが、ご検討よろしくお願いいたします！



HUMAN MADE®︎ × adidas STAN SMITH



国内8月4日先行/6日発売予定】ヒューマン メイド × アディダス ...



adidas Originals by HUMAN MADE 世界先行発売のお知らせ – HUMAN MADE ...



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HUMAN MADE × adidas STAN SMITHが1/30に国内発売予定【直リンク有り ...



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ヒューマンメイド®︎ × アディダス オリジナルス スタンスミス ...



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