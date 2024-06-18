ヒューマンメイド×アディダス　HUMANMADE×ADIDAS スタンスミス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！大切にしていたのですが、着用機会が少ないため、状態がいいうちに出品することにしました。ヒューマンメイドとアディダスがコラボした、スタンスミスです！使用感はありますが、まだまだ着用できるとてもいい状態だと思います。ご検討、よろしくお願いいたします！■サイズ28.5cm■その他付属品現品以外はありません。配送時は丁寧に梱包した上で発送させていただきます。恐れ入りますが、ご検討よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/sci-fi13947.html
http://narcologia.ru/goods/seamless377029.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox143139.html
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