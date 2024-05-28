Christian Dior ディオール ATELIER Tシャツ Mサイズ 白

ご覧いただきありがとうございます。クリスチャンディオールのロゴTシャツです。首元にやや黄ばみがありますが他の部分は比較的、綺麗な状態です。◆サイズM肩幅51cm身幅52cm着丈63cm◆素材コットン100%大手リユース店購入のため、真贋にかけられたお品ですのでご安心ください。



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