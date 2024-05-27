メレル　メッシュスニーカー

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商品詳細
メルカリで購入した物です。即購入OKサイズ表記4315回程度着用。比較的綺麗な状態です。メッシュ部分が透けていて靴下で遊べます。値段交渉、質問などありましたらお気軽にお声掛けください。メインカラー···ブラック
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