メレル　メッシュスニーカー

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メルカリで購入した物です。即購入OKサイズ表記4315回程度着用。比較的綺麗な状態です。メッシュ部分が透けていて靴下で遊べます。値段交渉、質問などありましたらお気軽にお声掛けください。メインカラー···ブラック