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【10号】Tiffany アトラスリング　18kcoating ヴィンテージ
商品番号 B76190729070
商品名

【10号】Tiffany アトラスリング　18kcoating ヴィンテージ
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 4,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【材材】　silver92518kcoating【サイズ】10号【状態】全体的に細かい傷、くすみが見られますが使用には問題ありません。　シェーヌダンクル　silver925Mexicanjewelryvintageビンテージ　50'sダブルフェイス　　#マンテル　アンカーチェーン　マルジェラ　Tiffanyエルメスsilver92524Kカレッジリング　シグネットリング　カルティエ　チェーンブレスレット　#ブレスレット　18kblessガルニ　マルタンマルジェラ　ジルサンダーWERKSTATT:MNCHENWerkstatt:Mnchenワークスタットミュンヘン　werkstattmunchenchromeheartsクロムハーツ　castrosmithカストロスミス　WESTRIDEgalciaシルバー925喜平　HERMESカラー···シルバー材質···シルバー
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