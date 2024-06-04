

クリフトン・カーフ「TERAMACHI-KYOTO」木版画 直筆サイン入 額縁入 クリフトン・カーフ「TERAMACHI-KYOTO」木版画 直筆サイン入 額縁入



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ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「TERAMACHI-KYOTO」（京都寺町）作家名：クリフトン・カーフ技法：木版画直筆のサイン・エディションナンバーが入っています。限定80部の内、第36号ガラス板の額装です。額の裏に「昭和50年10月12日 於 京都フジタホテル」との記載がございます。鴨川の畔に以前あったホテルのようです。※箱は付属いたしません。版画にヤケ、マットにシミ、汚れがございます。写真を掲載しておりますので、ご確認の上ご検討いただければ幸いです。額サイズ額：縦45センチ×横37.5センチ×厚さ2.5センチ内窓部分：縦28.5センチ×横28センチ版画サイズ全体：縦35センチ×横30センチ画：縦25.5センチ×横25.5センチ＜作者来歴＞【クリフトン・カーフ】CLIFTONKARHU 1927-2007アメリカ合衆国ミネソタ州ダルーズ生まれ。木版画家。1955年から日本に暮らし、風景や建物を描き続ける。版木の重ねかたで毎回色も変わるので、同じものをたくさん作る版画ではない。また最後に版木を自身で壊してしまうので、これから先も新たに擦る事が出来ないので希少価値がある。28歳から32歳までを岐阜市の長良川沿いに暮らす。その後、京都で有名になり、晩年は石川県金沢市主計町茶屋街に移住。以後12年間、茶屋跡に住居兼アトリエを構え、主に金沢の風情を描いた作品や墨絵の創作活動に励んだ。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1083#骨董 #骨董品 #日本 #日本画 #アート #美術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #かわいい #おしゃれ #インテリア #アンティーク #ヴィンテージ #版画 #ディスプレイ #イラスト #ポップアート #ポップ #現代アート #現代美術 #和風 #和室 #古民家 #床の間 #佳風 #京都 種類...木版画形式...額縁入り主題...風景・海景