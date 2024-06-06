希少 2000年 パタゴニア エスケープジャケット 裏ボア ブルゾン

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コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します！私の他商品になります→#すけすにジャケット【商品名】2000年製patagonia初期型エスケープジャケットベージュ タン【状態】中古 ヴィンテージですので使用感ある中古になります。使用するのに問題になるような大きなダメージもなくまだまだ着用していただけます。【サイズ】Mサイズ着丈74cm身幅64cm首元から袖丈80cm平置き、素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。私の他商品になります→#すけすにパタゴニア古着サミットで紹介され市場から姿をけしたパタゴニアの初期型エスケープジャケットになります！propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ecwcs（エクワックス）newera（ニューエラ）NIKE（ナイキ）adidas（アディダス）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います！【ご案内】他にも断捨離してますのでVINTAGEUSA製古着80s90sUSEDヴィンテージアメカジオールドスケート古着から春夏物はカットソーシャツTシャツ秋冬物はトラックジャケットスウェットパーカージャケットダウンフリースナイロンアノラック等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー、ハットなども出品してます！#すけすに古着からご覧ください。