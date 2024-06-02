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希少WEIRDO BRUSH TOP18Kカスタム\u0026handchainセット
商品番号 G22012110936
商品名

希少WEIRDO BRUSH TOP18Kカスタム\u0026handchainセット
ブランド名 ウィアード
特別価格 税込 33,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

廃盤希少WEIRDOBRUSHTOP18K×silver925と人気のhandchainセットになりますこちらのBRUSHTOPはK18とsilver925のコンビのモデルになっており、まず入手は難しいと思いますセットのチェーンは人気のhandchainですシルバーと真鍮のモデルになります特にBRUSHTOP18K×silver925はまず入手不可能だとお考え下さいバラ売りは考えておりませんあまり着用していなかったので状態はかなり良いと思いますが、一度人の手に渡っている事をご理解の上、神経質な方はご遠慮下さい※知り合いにも声をかけている為、そちらで購入が決まりましたら出品取り消しますのご購入希望の方はお早めに！！※入れ物とギャランティー写真アップしましたgladhandグラッドハンドGANGSTERVILLEギャングスタービルweirdoウィアードoldcrowオールドクロウbulloriginalブルオリジナル
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