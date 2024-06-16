POLO ポロ VINTAGE ヴィンテージ CAP キャップ ラバーパッチ

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カラー···ブルー形···ワークサイズフリー(アジャスターで調節可)つば長さ約7.5cmラバーパッチ付のジェットキャップタイプの5パネルキャップです。生産されていた期間の少ないPOLOGOLFCAPです。アジャスターにもロゴ入りでストラップにはメタルパーツが使用されています。一部箇所しみに見えるかもしれませんが影による写りです。使用感や多少のくすみがありますが古着慣れしている方であれば全く気にせず着用して頂けると思います。中古品になりますので古着慣れしていない方、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご質問やコメント中であっても早い物勝ちになりますので先に購入された方を優先させて頂きます。ご購入後のキャンセルは対応致しかねます。すり替え、トラブル防止の為クレームや返品、交換はいかなる場合であっても対応致しかねますのでご了承下さい。出来るだけコンパクトにして発送させて頂きます。他サイトでも販売しておりますのでタイミング次第では販売済みの場合があります。急遽出品を取り下げる場合がありますのでご了承下さい。#jetcap#ワークキャップ#polobear#スウェット#hoodie#ニューヨーク#ポロラルフローレン#rrl#rlx#polocountry#snowbeach#polosportsman#roheproject#hitech#stadium#1992#1993#rlpc#rlyc#rl92#rl93#pwing#wingfoot#northface#Arcteryx#champion#リバースウィーブ#camber#losangelsapparel#Columbia#apartment#アパートメント#stabridge#carhartt#stussy#guess#80s#90s#nike#dunkSB#adidas#newbalance#supreme#timberland#ビンテージ#vintage#levis#uniqlo#ユニクロ#GU#zara#blackeyepatch#ブラックアイパッチ#アフロディーテギャング#APHRODITEGANG#wackomaria#ワコマリア#舐達麻