ニューエラ 大阪タイガース 5950 59.6cm 黒 白 モノトーン

ご覧頂きありがとうございます^^ページ1番下の【発送上のご注意】までお読み頂いた上で、ご購入をお願い致します！▶ブランド・NEWERA(ニューエラ)▶商品説明・ニューエラのベースボールキャップです。NPB(日本野球機構)のクラシックロゴを使用し、かつての球団キャップのイメージを59FIFTYで再現したシリーズです。・1958-1959の大阪タイガース時代の復刻モデル。大阪のOの刺繍がフロントに入っています。ツバ裏はグリーンのカラーです。▶サイズ・表記サイズ︰71/2(59.6cm)▶カラー・ブラックホワイト※色味はスマホなどの画面の設定やモニターの種類により多少異なる場合があります。▶状態・写っているものが全てです。内側スベリ部分に若干の色落ちがありますが、(画像参照)外側は比較的に綺麗で目立つような破れや汚れ、ほつれ等はなくまだまだお使い頂けます。【発送上のご注意】※必ずお読み下さい↓・送料の都合上、ゆうパケットポスト(高さ3cm)での発送になります。必ずご理解頂ける方のみご購入下さい。・形崩れが気になるようでしたらプラス200円でゆうパケットプラス(高さ7cm商品によってはキャップの頂上が多少窮屈になります)、プラス500円でメルカリ便60サイズ(形崩れの心配がなく1番安全)に変更致します。・変更をご希望の方は必ず購入前にコメント欄よりご連絡ください。購入後にご連絡頂いても変更できかねますのでご了承下さい。最後までお読み頂きありがとうございました^^



59FIFTY NPBクラシック 大阪タイガース 1958-59



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